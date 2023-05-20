محمد رمضان يحتفي بتقرير «الوطن» عن الرسم بالمقلوب.. «جعفر العمدة الملهم»

شارك الفنان محمد رمضان تقرير «الوطن» بعنوان: «عادل يرسم لوحاته بالمقلوب مستخدما الجليتر والغراء: دافنشي مثلي الأعلى»، وذلك عبر خاصية القصص «ستوري» بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «الوطن» منذ عدة أيام تقريرا عن رسام شاب يرسم اللوحات والشخصيات المعروفة بالمقلوب، وبادر الرسام برسم شخصية جعفر العمدة التي جسدها الفنان محمد رمضان في شهر رمضان الماضي، وحقق بها نجاحا كبيرا.

محمد رمضان يشارك تقرير الوطن

ونشر الرسام الشاب عادل حمدي موضوع جريدة «الوطن» موجها الشكر لها، ليشارك الفنان محمد رمضان تدوينته مبديًا سعادته بانتشار ونجاح شخصية جعفر العمدة، وأنها أصبحت مصدر إلهام فني لرسام شاب يستخدم طريقةً مبتكرةً لإبراز موهبته.

موهبة استثنائية لعادل

ويتمتع «عادل» بموهبة مميزة تختلف عن باقي أقرانه في مجال الرسم، حيث يرسم اللوحات والشخصيات العامة والمشهورة بالمقلوب عن طريق الغراء والجليتر والظلال، بطريقة تشويقية تحمس الجماهير لمعرفة هوية الشخصية التي يقوم برسمها، والتقت «الوطن» بالرسام الذي اختار أن يرسم شخصية جعفر العمدة التي جسدها الفنان المصري محمد رمضان.

يذكر أن مسلسل جعفر العمدة، كان واحدا من أنجح الأعمال الدرامية في رمضان، ولاقى ردود فعل واسعة، قدمه الفنان محمد رمضان بمشاركة عدد كبير من الفنانين، من بينهم هالة صدقي وإيمان العاصي، منة فضالي وزينة وأحمد داش وأحمد فهيم ومنذر رياحنة ولبنى ونس، من تأليف وإخراج محمد سامي.