أول رسالة باللغة العربية من بنزيما لجماهير الاتحاد السعودي.. ماذا قال؟

وجَّه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسالة لجماهير نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عقب الإعلان رسميا عن انضمامه لصفوف نادي اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى عام 2026.

نادي اتحاد جدة السعودي يعلن انضمام كريم بنزيما لصفوفه

وأصدر نادي اتحاد جدة السعودي أمس الثلاثاء، بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أوضح من خلاله أن العقد مع كريم بنزيما تم توقيعه صباح يوم الاثنين الماضي، بعد أن أكمل المهاجم الفرنسي الفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد.

ونشر نادي الاتحاد الفائز بلقب بطل دوري «روشن» للمحترفين في المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، مقطع فيديو حمل أبرز اللقطات للمهاجم الفرنسي ومراسم توقيع العقد.

وقال بنزيما في مقطع الفيديو، باللغة العربية: «أنا متحمس لأشوفكم في جدة»، بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد عند وصوله للمملكة العربية السعودية.

بنزيما: متحمس جدا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف

وأعرب بنزيما عن سعادته بالانضمام لنادي اتحاد جدة، قائلا: «أنا متحمس جدا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية».

وأضاف بنزيما: «أنا فخور جدا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحد ومشروع جديد، دائما ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة».

واختتم كريم بنزيما رسالته: «لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو».