أوروبا في مهب الزلازل.. هزات أرضية تضرب عدة دول بينها إيطاليا

شهدت 4 دول في قارة أوروبا خلال الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عدة هزات أرضية ضعيفة دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة مقياس ريختر، ألبانيا جنوب شرق أوروبا، بعمق 15 كيلومترا.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت ألبانيا، وقعت على مسافة 41 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من العاصمة تيرانا الواقعة وسط البلاد.

هزتان أرضيتان تضربان إيطاليا وإسبانيا

وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية بقوة 2 درجات، وسط البلاد بعمق 10 كيلومترات، وعلى مسافة 14 كيلومتر جنوب مدينة أسكولي بيتشينو، وفقا لمركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ومساء أمس الثلاثاء، ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة إسبانيا على عمق 1 كيلومترات، ووفقا لمركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقعت البؤرة على مسافة.64 كيلومترا بين الشمال والشمال الشرقي من ألميريا.

هزات أرضية تضرب عدة مناطق بتركيا

وفي تركيا، ضربت عدة هزات أرضية، عدة مناطق من تركيا، دون وقوع خسائر أو أضرار بشرية.

وشهد وسط تركيا، هزة أرضية بقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية على مسافة 41 كيلومتر بين الشرق والشمال الشرقي من محافظة عثمانية جنوب وسط البلاد.

كما شهد شرق تركيا و منطقة الحدود التركية السورية، هزات أرضية بقوة 2 درجات و2.5 درجة على مقياس ريختر، على عمق 7 و 8 كيلومترات تحت سطح الأرض على التوالي.