الأمير هاري أول فرد من العائلة الملكية البريطانية يمثل أمام المحكمة.. لماذا؟

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «هاري أول فرد بالأسرة المالكة يدلي بشهادته أمام محكمة منذ 130 عاما».

وقال التقرير: «للمرة الأولى منذ أكثر من قرن يُدلي فرد من العالة الملكية بشهادته أمام إحدى المحاكم، حيث مثل الأمير هاري أمام المحكمة العليا في لندن متهما صحيفة ديلي ميرور البريطانية وشخصيات أخرى بجمع معلومات عنهم بصورة غير قانونية».

وأضاف: «من جانبه دأب هاري الذي يقيم في الوقت الحالي بكاليفورنيا مع زوجته ميجان بعد أن ابتعد عن العائلة الملكية بسبب خلافاته معها، على مهاجمة وسائل الإعلام البريطانية، وملاحقتها قضائيا، فيما يُحمّل الأمير الصحف الشعبية مسؤولية مقتل والدته الأميرة دينا في حادث عام 1997 في باريس، عندما كان المصورون يلاحقونها مستنكرا طريقة تعامل الصحف البريطانية مع زوجته ميجان، والتي تعد أحد العوامل التي دفعته إلى مغادرة المملكة المتحدة والانسحاب من العائلة الملكية».

وتابع: «في المحاكمة الجارية التي انطلقت خلال الشهر الماضي، يتهم هاري الدار الناشرة للصحيفة باستخدام وسائل غير قانونية لجمع معلومات عنهم، من بينها التنصت على رسائل هاتفية خاصة بهم بين العامين 1995 و2001».

واستطرد: «مجموعة ميرور جروب نيوز بيبر الناشرة لديلي ميل، اعترفت في المستندات التي عرضت في بداية المحاكمة بوجود عدة أدلة على جمع معلومات بشكل غير قانوني واعدة بعدم تكرار ما حدث».