ميجان مركل زوجة ابن ملك بريطانيا: «من الصعب جدا أن تكوني أما»

على الرغم من أنها تعيش في قصر بقيمة 14 مليون دولار، إلا أنها تحرص على إعداد الطعام بنفسها، من منطلق مسؤوليتها كزوجة وأم، هي «ميجان ماركل»، زوجة الأمير هاري ابن ملك بريطانيا الملك تشارلز الذي تم تنصيبه مؤخرا بعد وفاة الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 94 عاما، حيث يبدأ يومها مبكرا بإعداد الإفطار وتجهيز أبنائها للمدرسة ثم تبدأ في ممارسة مهامها كزوجة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ميجان والملقبة بـ«دوقة ساكس»، تحدثت مؤخرا عن أنها تمارس روتين صباحي مع أبنائها وزوجها مثل أي أم طبيعية، حيث تستيقظ صباحا مع زوجها الأمير هاري وابنها الصغير آرشي وابنتها ليلبت، وأحيانا قبل موعد استيقاظهما، ثم تقوم بإعداد «لانش بوكس» الصغير «آرشي» البالغ من العمر 3 سنوات، ثم تقوم بالتأكد من مغادرته إلى المدرسة، وبعدها تقوم بإطعام الكلاب الثلاثة التى تقوم بتربتيهم مع زوجها، وبعدها تتجه إلى المطبخ من أجل إعداد الإفطار لها هي وزوجها وابنتها البالغة من العمر عام ونصف.

وقالت «ميجان» في تسجيل صوتي «بودكاست»، أن الروتين الصباحي مهم بالنسبة لها جدا، وأن زوجها الأمير هاري يساعدها قدر الإمكان فيما يتعلق بـ«آرشي»: «على الرغم من وجود بعض الفوضي بسبب آرشي والكلاب ومعهم ليلبت، إلا إنني أحب فعل ذلك، بل يعد ذلك بالنسبة لي أفضل طريقة لبدء الصباح».

قصر بـ14 مليون دولار

وأشارت «ميجان» إلى أنها تشعر بالإعجاب والتقدير للنساء اللاتي يقمن بنفس الروتين الصباحي إن لم يكن معهن أزواجهن، أو كن عازبات، قائلة: «الحقيقة من الصعب جدا أن تكون أما».

وتعيش «ميجان» 41 عاما، حاليا في قصر يبلغ تكلفته 14 مليون دولار في ولاية كاليفورنيا مع الأمير هاري 38 عاما، بعد مغادرة القصر الملكي في بريطانيا بسبب وجود خلافات مع العائلة المالكة.