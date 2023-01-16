محللة سياسية لقناة القاهرة الإخبارية: كتاب الأمير هاري هدفه «الفضفضة»

قالت عزة الزفتاوي، إعلامية ومحللة سياسية، إنّ الهدف الرئيسي وراء نشر كتاب الأمير هاري «البديل»، التنفيس أو الفضفضة بكل ما مر به، حيث يشعر بأنّه لم يتلق المعاملة اللائقة التي كان يستحقها، ولديه عقدة الشعور بعدم المساواة في التعامل من جانب العائلة الملكية في بريطانيا مع شقيقه الأمير وليم.

وأضافت الزفتاوي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» الذي تقدمه الإعلامية آية الكفوري على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كلمة البديل تعيدنا إلى سنوات أو عقود طويلة، فهي كلمة تستخدمها الأسرة الملكية في بريطانيا، عندما يولد الابن الأول للملك المنتظر فهو الملك القادم، وبالتالي فهو يحصل على جميع المميزات أو الألقاب، لأنه الأمير أو الملك القادم، وحال ولادة شقيق للأمير يكون بديل له، وكذلك بديل حال حدوث أي مشكلات للابن الأكبر.

وتابع: «حادث الأميرة ديانا ووفاتها وهو طفل، كان له تداعيات نفسية كبيرة عليه، لدرجة أنّه أوضح أنّه تلقى علاجا من بعض المشكلات النفسية، وهي نوع من التبرأ مما كان يشعر به خلال سنوات طويلة قبل ارتباطه بميجان».

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