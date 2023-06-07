أبوالغيط يغادر إلى نيويورك لحضور جلسة مجلس الأمن عن التعاون مع الجامعة العربية

أعلنت جامعة الدول العربية، أنّ الأمين العام أحمد أبو الغيط، غادر اليوم الأربعاء إلى نيويورك، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى، بشأن التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، المقرر عقدها غدا تحت الرئاسة الإماراتية للمجلس للشهر الجاري، حيث سيترأس الجلسة خليفة شاهين المرر وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية وبمشاركة سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

تسوية القضية الفلسطينية

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، جمال رشدي، بأنّ أبو الغيط سيتناول في البيان الذي سيلقيه أمام مجلس الأمن، الأهمية التي توليها الجامعة العربية لتعظيم فاعلية آليات الشراكة مع الأمم المتحدة، وخاصة مع مجلس الأمن، لتسوية النزاعات والأزمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، من إجراءات تكرس الاحتلال وكذلك عنف المستوطنين الذي تشجعه وتسمح به الحكومة اليمينية المتشددة للاحتلال الإسرائيلي، كما سيعيد التأكيد على ضرورة إنقاذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام مُستدام.

جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة

ويستعرض أبو الغيط الموقف العربي إزاء قضايا السودان وسوريا وليبيا والعراق واليمن والصومال، إضافة إلى كيفية تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة العربية في ظل التطورات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.

وقال رشدي، إنّه من المقرر أن يعقد أبو الغيط جلسة مباحثات مع سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وتعميق التعاون المؤسسي بين المنظمتين.