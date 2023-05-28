الجامعة العربية تبرز أولوية التأهيل وتحديث مناهج التكوين في الإعلام بالدول الأعضاء

دعا السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إلى اعتماد مقاربة تشاركية بانخراط فاعل للعاملين في الحقل الإعلامي سواء في الإعلام العمومي أو الخاص، وإعطاء الأولوية للتأهيل وتحديث مناهج التكوين في المعاهد العليا والكليات المتخصصة في الإعلام بالدول العربية.

الدورة الـ 18 لملتقى الإعلامي العربي بالكويت

جاء ذلك خلال كلمته في أعمال الملتقى الإعلامي العربي في دورته الثامنة عشرة بـ الكويت، والذي ينعقد تحت رعاية الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وذلك بجلسة بعنوان «مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل» بمشاركة عدد من الوزراء ونخبة من الإعلاميين والكتاب وصناع المحتوى.

وأكد خطابي أن التواصل ظاهرة قديمة قدم الإنسان، وخضعت لتطور حضاري مستمر، بدءا من ظهور الصحافة، ثم الإذاعة والتلفزيون وصولا إلى الإنترنت في التسعينيات، والذي شكل تحولا غير مسبوق في تاريخ الإعلام.

واعتبر أن المشهد الإعلامي الجديد يسائل الفاعلين الإعلاميين العرب على اختلاف روافدهم بشأن كيفية التعاطي مع الحمولات الإعلامية بما يتطلب من انفتاح وتفاعل وقدرة على التأسيس لخطاب جماعي إعلامي هادف له مصداقية.

وأشار إلى الاستراتيجيات وخطط العمل المعتمدة في نطاق مجلس وزراء الأعلام العرب، بما في ذلك التعامل مع كبريات الشركات الرقمية سواء على مستوى المحتوى أو المستوى المالي والذي سيكون على أجندة الدورة المقبلة لهذا المجلس بالرباط خلال شهر يونيو المقبل.

واستعرض السفير خطابي الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات المهنية والإنتاجية والخدماتية بما في ذلك الإعلام والتواصل، لافتا إلى أن هناك هواجس ترتبط بالمحافظة على القيم والأخلاقيات والإبداع البشري.