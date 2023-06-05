الجامعة العربية تحتفل بيوم البيئة العالمي.. إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي

احتضنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، الاحتفال بيوم البيئة العالمي، تحت عنوان «إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي»، وذلك بالتعاون بين قطاع الشؤون الاقتصادية وإدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة العربية، والاتحاد العربي للتنمية المستدامة، وجمعية المهندسين المصرية، وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.

تسليط الضوء على إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية

قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بالجامعة العربية، إن احتفال هذا العام بأتي تحت شعار «إيجاد حلول للتلوث البلاستيكي»، يهدف إلى تسليط على الضوء إيجاد حلول للتلوث بالمواد البلاستيكية، ومعرفة كيفية دحر التلوث البلاستيكي، والوصول إلى اتفاق ملزم قانونياً بشأن تلوث البلاستيك بحلول نهاية عام 2024، مشيراً إلى الاحتفال بيوم البيئة العالمي يأتي بالتزامن مع الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تفاوض دولية حكومية لوضع صك دولي ملزم بشأن البلاستيك، يتناول دورة الحياة الكاملة للبلاستيك منذ انتاجه لغاية استخدامه ومن ثم إعادة تدويره.

وأضاف «فتح الله» أن موضوع معالجة التلوث الناجم عن البلاستيك لم يعد قابلاً لمزيد من التأخير، نظراً للآثار الصحية السلبية للبلاستيك على صحة الإنسان، حيث تحذر العديد من الدراسات العلمية من المخاطر الناجمة عن هذا النوع من التلوث، على تغير المناخ والتنوع البيولوجي وعلى المسطحات المائية، وأكد أن تكثيف الجهود وتآزرها في هذا المجال، أصبح من ضمن أهم الأولويات للدول والمنظمات الدولية والإقليمية وللقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

دور الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

وفي السياق، قال الدكتور أشرف عبدالعزيز، امين عام الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وعضو اللجان المتخصصة، إن الاحتفال بيوم البيئة العالمي يأتي في إطار الدور المجتمعي للاتحاد لتحقيق التوازن في سياسات التنمية، والتصدي لما قد يحدث من تدهور بيئي، ومايمثله هذا الدور من اهتمام بالعمل العربي المشترك، لتحقيق ماتصبو إليه مجتمعاتنا العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وقال اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلي الشيوخ وعضو الاتحاد البرلماني العربي، إن تحقيق التآزر بين المجتمعات والحكومات والقطاع الخاص في رسم خارطة طريق مستقبلية نحو القضاء وبشكل نهائي على التلوث بالمواد البلاستيكية، هو هدف طموح ومهم لحماية البيئة والصحة العامة.