استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. النصر بـ1690 جنيها

تواصل أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق ثباتها، لتبدأ من 1000 جنيه، وفق ما صرح به أحمد شيرين، رئيس شعبة الأسمنت، وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية لـ«الوطن».

واستعرض شيرين أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق والتي جاءت كما يلي:

- يبلغ سعر أسمنت المسلح 1725 جنيها.

- أسمنت النصر 1690 جنيها.

- أسمنت الفهد 1685 جنيها.

- أسمنت التعمير1780 جنيهاً.

- أسمنت المعلم 1670 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

- أسمنت وادي النيل 1690 جنيها.

- المخصوص 1710 جنيهًا.

- وأسمنت العسكري يبلغ 1730 جنيهًا.

- وسيناء 42.5 يسجل 1700 جنيهًا.

- كما سجل سعر أسمنت حلوان 1750 جنيهًا.

- وأسمنت السويدي 1840 جنيهًا.

- أسمنت السهم 1688 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

- يبلغ سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه.

- أسمنت سوبر سيناء ورويال 3500 جنيه.

- سجل أسمنت رويال العادة والواحة الأبيض 3550 جنيهًا.

أسعار الأسمنت المخلوط اليوم

- سجل الأسمنت المخلوط إيه وان 1200 جنيه.

- أسمنت شطبنا 1180 جنيهًا.

- فيما يبلغ سعر أسمنت العمران 888 اليوم 1165 جنيهًا.

- أسمنت الواحة يبلغ 1218 جنيهًا.

- يسجل أسمنت حلوان 1218 جنيهًا

- أسمنت أهل مصر 1205 جنيهات.