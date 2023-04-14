أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14-4-2023.. تواصل الاستقرار

يتميز سوق الأسمنت المصري بوجود العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، التي تسعى لتوفير احتياجات السوق المحلية بالمنتجات ذات الجودة العالية، ولا يقتصر دور الأسمنت في البناء والتشييد على تنفيذ الأعمال الإنشائية فحسب، بل يمثل أيضاً عاملاً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

ففي السنوات الأخيرة، وزادت الحكومة المصرية في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع العمرانية الكبرى، ما دفع الطلب على الأسمنت إلى الارتفاع، وتعمل الحكومة على تنفيذ خطط تنموية طموحة في مختلف المجالات الاقتصادية، والتي من شأنها دفع بالطلب على الأسمنت في الفترة المقبلة. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه سوق الأسمنت، إلا أن الإمكانيات الكبيرة المتاحة تجعل هذا القطاع يشهد نمواً مستمراً وفرص استثمارية واعدة.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتشهد أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 14-4-2023 استقرارا ملحوظا ولم تتأثر بشكل كبير رغم التحديات التي تواجهها سوق الأسمنت في مصر، ويرجع استقرار الأسعار في الوقت الحالي إلى وجود كميات كبيرة معروضة في ظل انخفاض الطلب، وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 1780 إلى 2005، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، إذ تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وفي سياقٍ متصل، صرّح أحمد شرين كريم رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وأحد أعضاء الاتحاد العربي للصناعة، لصحيفة «الوطن»، بأنّ أسعار الأسمنت تشهد حالةً من الاستقرار في الوقت الراهن، وذلك نتيجة تراجع الطلب منذ بداية شهر رمضان، ما يمنع وجود أي تحرّك في الأسعار، حيث تتأثر الأسعار بالعرض والطلب، وأشار إلى أنّه لا يمكن التوقّع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الأسمنت خلال الفترة المقبلة.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 1940 جنيها للطن، أسمنت المسلح 1963 جنيها للطن، أسمنت التعمير 1875 جنيها للطن، أسمنت المنيا 1890 جنيها للطن، أسمنت وادي النيل 1860 جنيه للطن، أسمنت المخصوص 1890 جنيها للطن، أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1873 جنيها للطن، أسمنت حلوان 2005 جنيهات للطن، أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن، أسمنت السهم 1780 جنيها للطن.