وزير الصحة الأسبق: مصر نجحت في اجتياز فيروس سي وتحملت الأعباء رغم الظروف الاقتصادية

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الطبي الأفريقي، إنَّ مصر نجحت في اجتياز فيروس الكبد الوبائي، سي، بفضل الجهود المستمرة من الدولة وتحملها الأعباء والنفقات بالكامل، رغم ضخامة التكاليف في ظل ظروف اقتصادية عالمية ومحلية صعبة.

العدوي: إعادة هيكلة القطاع الصحي تتطلب إمكانات ضخمة

وأضاف «العدوي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» للإعلامي محمد شردي على شاشة «الحياة»، أنَّ إعادة هيكلة القطاع الصحي تتطلب إمكانات ضخمة، مؤكداً أن الدولة تأخذ على عاتقها هذا الدور وحددت أولوياتها بالنسبة للقطاع الصحي.

القارة الأفريقية لديها تاريخ من المعاناة مع الأمراض المستوطنة

أوضح وزير الصحة الأسبق، أنَّ القارة الأفريقية لديها تاريخ من المعاناة مع الأمراض المستوطنة، والتي تتفشى بها 3 أوبئة مصنفة من الهيئات الدولية؛ «الدرن» و«الملاريا» ونقص المناعة المكتسبة ويضاف إليهم فيروس الكبد الوبائي.

تراجع الخطط الوقائية بنسبة كبيرة في أفريقيا يعمق من أزمة تفشي الأوبئة

أشار «العدوي»، إلى تراجع الخطط الوقائية بنسبة كبيرة في أفريقيا يعمق من أزمة تفشي الأمراض والأوبئة ومضاعفاتها بالعديد من بلدان القارة، قائلاً إنَّ أزمة كوفيد-19 في ظل عدم وجود شفافية أو عدالة في توزيع اللقاحات دفع دول المنطقة للنظر إلى الأزمة بنظرة مختلفة وأنَّ المعونات الأوروبية تتأثر بتأثر خطوط الإنتاج وتفضيل الغرب لمواطنيه باللقاحات.