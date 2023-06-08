الإفتاء تحدد ضوابط تلبية الحج والعمرة.. «لبيك اللهم لبيك»

مع حلول موسم الحج يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على أداء مناسك الفريضة التي هي من أركان الإسلام الخمسة، ومن بين مناسكها أداء التلبية، التي أوضحت خطواتها وضوابطها دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وحدد دار الإفتاء في منشور لها 11 خطوة لأداء التلبية خلال مناسك الحج والعمرة، والتي جاءت على النحو التالي:

تلبية الحج والعمرة

- يبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام إلى أن يدخل مكة ويرى البيت الحرام.

- إن اقتصر على صيغة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك» فحسن، وإن زاد عليها فحسن.

- لا بأس بالتلبية في الطواف والسعي.

- يسن للحاج أن يشرع في التلبية ثانيا بعد الطواف والسعي.

- يسن للمعتمر أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير.

- يسن للحاج أن يستمر في التلبية إلى أن يتحلل، فيقطع التلبية عند ذلك، ويشتغل بالتكبير.

ضوابط التلبية

- يسن أن يتوسط الملبي في علو صوته بالتلبية، بحيث لا يشق عليه.

- يسن تكرار التلبية كل مرة ثلاث مرات على الأقل.

- يسن موالاة التلبية، فلا يقطعها بكلام ولا غيره حتى يفرغ من المرات الثلاث.

- يسن الإكثار من التلبية، لا سيما عند تغاير الأحوال، كإقبال الليل، والنهار، والقعود، والركوب، والنزول، وأدبار الصلوات.

- يستحب الدعاء بعد التلبية.