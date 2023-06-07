لو مسافر الحج.. كيف تحصل على الريال السعودي من البنوك وكم المبلغ؟

يبحث المواطنون المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لقضاء فريضة الحج، عن طريقة الحصول على الريال السعودي من البنوك، والمبلع المحدد لهم الحصول عليه من الريال السعودي.

تدبير الريال السعودي للحجاج

وتلتزم البنوك بتدبير الريال السعودي للحجاج المسافرين لقضاء فريضة الحج، وفق الحدود القصوى والمتاحة بعد تقديم العميل الأوراق الرسمية التي تؤكد سفره وفق الضوابط المقررة لمنع سوء الاستخدام.

المبلغ المسموح به على تأشيرة الحج

حددت البنوك مبلغ 1000 ريال سعودي لكل تأشيرة الحج والعمرة، مع ضرورة توافر حساب خاص لصاحب التأشيرة في البنك، وفي حالة عدم توافر حساب في أحد البنوك يستطيع صاحب التأشيرة الحصول على مبلغ أقل من المحدد لأصحاب الحسابات.

أوراق مطلوبة للحصول على الريال

تشترط البنوك توافر بعض الأوراق مع الحجاج الذين يرغبون في الحصول على الريال السعودي، للتأكد من طلبه الحصول على الريال بغرض أداء فريضة الحج، وهذه الأوراق هي (تأشيرة، تذكرة طيران، جواز السفر الخاص بالحاج)، وبعد توافر هذه الأوراق يقوم البنك بتدبير الريال السعودي خلال فترة من ساعة إلى 48 ساعة، الأمر الذي معه يجب على العميل طلب شراء العملة قبل سفره بيومين على الأقل.