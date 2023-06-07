عميد «صيدلة حلوان» ينصح مرضى السكري بتأمين أدوية كافية لأنفسهم أثناء الحج

قال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة جامعة حلوان، إنه بالنسبة للحجاج المسافرين إلى المملكة العربية السعودية، يجب عليهم اصطحاب العقاقير الخاصة بهم بكميات كافية قبيل سفرهم إلى المشاعر المقدسة، «لو حد عنده سكر وبيتعالج من الإنسولين لازم ياخده ومعاه حاجة بتبرد علشان يحافظ على درجة الحرارة».

سرور: الزحام في المشاعر المقدسة يؤدى إلى الإصابة بالسعال

وأضاف «سرور» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلاميتين أية جمال الدين وأسماء يوسف، أنّ الزحام في المشاعر المقدسة يؤدى إلى الإصابة بالسعال المستمر بالنسبة لبعض الحجاج، بخلاف الأزمات الصحية الأخرى، لذا يجب عليهم الحفاظ على أنفسهم مع استخدام البخاخات العلاجية المخصصة لذلك.

وأوضح ضرورة الالتزام بالحصول على الأدوية الخاصة بأمراض البرد والنزلات المعوية، عبر استشاره الصيدلي أو الطبيب قبيل السفر، مع ضرورة الابتعاد تماما عن المضادات الحيوية لما لها من تأثير غير جيد في بعض الأحيان.