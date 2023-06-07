ضبط شخصين في الجيزة بتهمة غسل 60 مليون جنيه من متحصلات تجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لقيامهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه متحصلة من الاتجار في المواد المخدرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بشراء العقارات والسيارات.

إيداع جزء من الأموال في البنوك

وقام المتهمان بإيداع جزء من هذه الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ60 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.