«الداخلية»: تنفيذ 83 ألف حكم وضبط 288 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 288 قضية مواد مخدرة بإجمالي 318 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 138,726 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 53,450 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 21,190 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 19,920 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,230 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 2,243 كيلوجرام، وكمية من مخدرالإستروكس وزنت 1,050 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 708 جرامات، و2549 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 151 قطعة سلاح ناري بحوزة 126 متهما، وتنفيذ 82940 حكما قضائيا متنوعا وضبط تشكيلين عصابين ضمّا 6 متهمين بارتكاب 49 حادثا متنوعا، وضبط 34 متهما هاربا، وضبط 265 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 48 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها، وضبط 21830 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبيّن إيجابية 7 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.