«الداخلية»: ضبط 1744 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد.

كما أسفرت الحملات عن ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وضبط 1744 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 40 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 225 حكما قضائيا متنوعا، وضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.