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«الداخلية» تكشف تفاصيل تغيب فتاة في المرج وإعادتها لأسرتها.. خلافات عائلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
05:08 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تغيب طالبة عن مسكن أهليتها لوجود خلافات عائلية بالقاهرة، وإعادتها لأسرتها.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بتغيب ابنته (طالبة - مقيمة بذات الدائرة) عقب خروجها من مسكنهما، لمرورها بضائقة نفسية بسبب خلافات بينها ووالدتها.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني، أمكن العثور عليها بمكان تواجدها بدائرة القسم، وبمناقشتها أقرت بتركها مسكن أهليتها بمحض إرادتها إثر خلافات عائلية، وقيام والدها باصطحابها للإقامة عند جدتها.

جرى استدعاء والد المتغيبة، وجرى تسليمها له عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع