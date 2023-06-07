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ضبط شخصين بتهمة إدارة شبكات إنترنت بدون ترخيص في الإسماعيلية

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
05:13 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية، من ضبط شخصين بتهمة إدارة شبكات إنترنت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شبكات إنترنت بدون تصريح

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقطاع الأمن الاقتصادي، قيام شخصين في محافظة الإسماعيلية، بإنشاء وإدارة شبكات اتصالات لخدمات الإنترنت والإعلان عنها، وتقديم خدماتها للمواطنين مقابل مبالغ مالية منهم، بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

ضبط الشخصين

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية والجهات المختصة، تم استهداف الشخصين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما أجهزة مستخدمة في إدارة شبكات الإتصال.

وبمواجهتهما، أقرا بقيامهما بإنشاء وإدارة تلك الشبكات المُشار إليها وتوزيع خدمة الإنترنت بدون ترخيص على المواطنين مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع