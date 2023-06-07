محافظ بورسعيد: إنشاء محطة صرف صناعي باستثمارات تتعدى الـ 200 مليون دولار

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن إنشاء محطة صرف صناعي باستثمارات تتعدى الـ 200 مليون دولار، لخدمة المناطق الصناعية جنوب بورسعيد، جاء ذلك خلال جولة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة معتز محمد محمود، بجهود محافظة بورسعيد في الارتقاء بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد حتى وصلت للنهضة الصناعية غير المسبوقة التي تشهدها حاليا.

إنشاء محطة صرف صناعي باستثمارات تتعدى الـ 200 مليون دولار

كما التقي محافظ بورسعيد ووفد لجنة الصناعة مجلس النواب علي هامش زيارة اللجنة للمنطقة الصناعية ببورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء علاء المالكي مدير المنطقة الصناعية، وعدد من المستثمرين وقيادات المنطقة الصناعية.

وأضاف المحافظ، خلال كلمته بمؤتمر لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، والمنعقد في المبنى الإداري بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، أن هذه محطة الصرف الصحي ستكون باستثمارات سعودية بريطانية، لافتًا إلى أنه جرى تذليل كافة العقبات أمام هذه الكيانات الاستثمارية الكبرى لإنشاء هذه المحطة الخاصة بالصرف الصناعي والتي تخدم الكيانات الصناعية الموجودة في محافظة بورسعيد.

توطين الصناعة هدف استراتيجي قومى

من جانبه أكد اللواء محمد حمدي موسى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين الصناعة هدف استراتيجي قومى، مشددا على ضرورة التسهيل على المستثمرين ودعم وتشجيع الاستثمار في مصر، كما شدد موسى على ضرورة وجود خريطة صناعية لمصر والعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وحل معوقات الصناعة في مصر.

وتضم اللجنة كلا من النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، وعددا من أعضاء اللجنة، منهم النواب محمد حمدي موسى، ومجاهد نصار، ومحمد نشأت العمدة، وجمال عبيد ونيفين الكاتب، ومحمود الشامي والدكتور محمد عبدالله، أمين لجنة الصناعة بمجلس النواب.