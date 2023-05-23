مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني: نحتاج دعم الدولة في قطاعات الهندسة

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن خروج أو دخول الدولة من تواجدها الاقتصادي كمستثمر رئيسي ليس شيئاً مُضِرًّا، وأهم شيء في الموضوع هي فكرة الشفافية ورؤية الدولة، واتضح هذا في وثيقة ملكية الدولة، حول القطاعات التي تنوي الدولة للاستمرار في الاستثمار بها والقطاعات التي لن تستكمل بها.

دعم الدولة في بعض القطاعات

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على هامش جلسات الحوار الوطني، أننا نحتاج من الدولة بعض الدعم في بعض القطاعات مثل الصناعات الهندسية، وشكل هذا الدعم.

وأشار إلى أنه جرى طرح فكرة في الحوار الوطني حول كيفية استغلال المصانع المغلقة والمتعثرة، إضافة للمنصة التي تتيح شكل المنتجات المصرية، والمدخلات في هذه المنتجات، متابعا: «للأسف ساعات بنلاقي نفسنا عاوزين نستورد صامولة أو مسماراً.. هل معندناش القدرة إننا ننتج المسمار؟».

دعم الصادرات للشركات الصغيرة

وأوضح أنه جرى التطرق في جلسات الحوار الوطني على الحوافز الضريبية وشكل الآلات وملف التصدير، وفكرة دعم الصادرات للشركات الصغيرة.