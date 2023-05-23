مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني: استلمنا أكثر من 10 آلاف مقترح

قال النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن هناك إشكالية في تطبيق التشريعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، فهناك الكثير من التشريعات التي جرى إصدارها وبها حوافز، وتوجد تشريعات في قطاع الصناعة تحتاج إلى التوحد وأن تنضم لكي تكون واضحة وصريحة للمصنع.

إشكاليات الصناعة لا تتعلق بالتشريع فقط

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مشكلة القطاع الصناعي لا تتعلق بالتشريع فقط، ولكن هناك إشكاليات أخرى موجودة.

ولفت إلى أن المحور الاقتصادي من أكثر المحاور التي استلمت مقترحات بالحوار الوطني، إذ استلمت لجنة الصناعة أكثر من 10 آلاف مقترح فيما يخصها.

البيروقراطية من أبرز المشكلات

وأشار إلى أن التحديات الموجودة وقتية فيما يخص توافر مواد الإنتاج والعملة، كما أن هناك إشكاليات موجودة منذ سنوات تتمثل في البيروقراطية وإتاحة الأراضي وبعض الحوافز والخريطة الصناعية، إضافة للرؤية المستقبلية التي تتمثل في الثورة الصناعية الرابعة والصناعات الخضراء ومدن الصناعية المستدامة.