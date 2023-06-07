رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القبطية الإنجيلية»: المرحلة الأولى من مبادرة «ازرع» ساعدت 106 آلاف فلاح

كتب:

محمد أيمن سالم
05:42 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية

نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية

قال المهندس ماجد بولا نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أطلق مبادرة «ازرع» لنشر الأمل والخير، بهدف الاهتمام بصغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، لافتا إلى أن المبادرة انطلقا في 2022 في 8 محافظات، بمرحلتها الأولى في البحيرة والدقهلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج والقليوبية.

زراعة 150 ألف فدان لصالح صغار المزارعين

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني الأهلى التنموي، لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة أسهمت في زراعة 150 ألف فدان مع 106 آلاف فلاح من صغار المزارعين، لافتا إلى أن المبادرة شجعت على زراعة القمح المصري، وجرت الزراعة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وجرى عقد 2000 مدرسة حقلية في كل قرى المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى.

اقرأ المزيد:

الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم ورشة عمل «وحدتنا في تنوعنا» بأسيوط

الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» تستهدف توفير المحاصيل الاستراتيجية

قناة الحياة تنشر فيديو عن جهود الهيئة القبطية الإنجيلية لدعم العمل التنموي

قناة الحياة تنشر فيديو عن الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية

التسامح فى الهيئة القبطية الإنجيلية
بقلم محمد أيمن سالم