«القبطية الإنجيلية»: المرحلة الأولى من مبادرة «ازرع» ساعدت 106 آلاف فلاح

قال المهندس ماجد بولا نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، أطلق مبادرة «ازرع» لنشر الأمل والخير، بهدف الاهتمام بصغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، والاهتمام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، لافتا إلى أن المبادرة انطلقا في 2022 في 8 محافظات، بمرحلتها الأولى في البحيرة والدقهلية والفيوم وبني سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج والقليوبية.

زراعة 150 ألف فدان لصالح صغار المزارعين

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني الأهلى التنموي، لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبادرة أسهمت في زراعة 150 ألف فدان مع 106 آلاف فلاح من صغار المزارعين، لافتا إلى أن المبادرة شجعت على زراعة القمح المصري، وجرت الزراعة بالتعاون مع مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وجرى عقد 2000 مدرسة حقلية في كل قرى المحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى.