«القبطية الإنجيلية»: مبادرة «ازرع» طرحت أصناف قمح زادت إنتاجية الفدان إلى 24 إردبا

قال المهندس ماجد بولا نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن مبادرة «ازرع» تولت مساعدة المزارعين بدءا من مرحلة تجهيز الأرض حتى الحصاد، وكانت البداية بتوفير التقاوي المعتمدة من وزارة الزراعة، بدعم 50% لكل المزارعين، وهي خطوة أساسية لتحويل المزارع من الخطوة التقليدية المعتادة، وهي تخزين التقاوي سنويا إلى استخدام التقاوي المنتجة من خلال وزارة الزراعة.

تغيير الخريطة الصنفية للتكيف مع التغيرات المناخية

وأوضح خلال مؤتمر صحفي للتحالف الوطني الأهلى التنموي، لإعلان انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة «ازرع» غيرت الخريطة الصنفية بناء على توجيهات وزارة الزراعة للتكيف مع التغيرات المناخية، ولأول مرة يزرع صنف مصري في صعيد مصر، موجها الشكر للمزارعين الذين استجابوا للأصناف الجديدة، خاصة أن الإنتاجية لفدان القمح ارتفعت من 18 إردبا إلى 24 إردبا.