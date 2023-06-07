تحالف العمل الأهلي: ضم الغارمين بعد فك كربهم لمبادرة «ازرع»

وجهت منال شاهين، رئيس قطاع الغارمين بمؤسسة «مصر الخير»، عضو تحالف العمل الأهلي، التحية والتقدير للمرأة المصرية، مشيرة إلى أن مبادرات التحالف أثرت المجتمع المصري، وجعلت أيدينا بأياد بعضنا البعض.

وذكرت، أن قطاع الغارمين في المؤسسة يشارك في مبادرة «ازرع» في الصعيد، إذ أنهم كانوا يقولون «فك كرب الغارم وروح لمبادرة ازرع»، مؤكدة أن كل الفرص التعليمية والمساعدات المقدمة للغارمين، والتي تقدمها «مصر الخير» يتم تشبيكها مع مبادرة «ازرع» من أجل تنمية الإنسان.

عمل الغارم

وأضافت «شاهين»، خلال كلمتها أثناء مؤتمر صحفي للتحالف الوطني للإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، أنه يجب عمل الغارم بعد فك كربه حتى يستطيع أن يعيش بكرامة، ويقف على قدمه، من أجل توفير دخل لائق ومناسب لأسرته.

تشبيك كل المبادرات

وتابعت، «أننا لا نزرع أرضا فقط، بل وظائف، وتشبيك قوى وأخلاق أيضا»، مؤكدة أن الشعب المصري قوي، ويستطيع التصدي للتحديات، موجهة الشكر للتحالف الوطني على المجهودات المبذولة في كل القطاعات.