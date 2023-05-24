التحالف الوطني للعمل الأهلي ينظم كرنفالا للأطفال في البحيرة

نظمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، كرنفالا للأطفال بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تضمن تكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة، بجانب توزيع الملابس وكراتين المواد الغذائية على الأطفال الأيتام من أبناء الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً.

انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، إذ يضم 25 ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي في المحافظات.

ومن بين الكيانات المشاركة، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.