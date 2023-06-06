استجابة لـ«الوطن».. «التحالف الوطني» يتكفل بالأولى على الإعدادية بكفر الشيخ

أعربت الطالبة منة الله عماد، صاحبة المركز الأول مكرر، بالشهادة الإعدادية، في محافظة كفر الشيخ، والحاصلة على مجموع 279.5، عن بالغ سعادتها، إثر استجابة التحالف الوطني لحل مشكلتها، التي تناولتها بالنشر عبر «الوطن»، في انفراد معها وأسرتها، المكونة من والدتها، وشقيقها الأصغر.

كشفت «منة الله»، عن معاناتها على مدار عام، مع المذاكرة على «جردل بلاستيك»، وسط العيش في شقة متواضعة دون أي أساس منزلي يذكر، مشيرة إلى أنها أُبلغت تليفونيا، عقب مداخلتها عبر قناة «dmc»، وطرح مشكلتها مع الإعلامية إيمان الحصري، أن «التحالف الوطني» سيوفر فرش لشقتهم، وتوفير مبلغ مالي شهري للطالبة وأسرتها، يساعدهم على أمور التعلم والحياة.

عام من الجد والتعب

أضافت «منه الله»، الأولى مكرر على الشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، أن الله يعلم ما تمر به من ظروف صعبة هي وأسرتها، موجهة الشكر لجريدة «الوطن»، والتحالف الوطني على مبادرتهم لرعايتها.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ظهر السبت الماضي، وكذلك إعلان أسماء الاوائل الـ10 على مستوى محافظة كفر الشيخ، من بينهم منة الله عماد، الأولى مكرر.