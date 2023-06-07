أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: الخطبة مجرد وعد بالزواج

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الخطبة مجرد وعد بالزواج فلا يجب على الفتاة التعامل مع خطيبها على أنه زوجها وكذلك الأمر بالنسبة للولد؛ فالخطبة هدفها تعارف الطرفين على بعضهم البعض ومعرفة إذا كان يمكنهما الاستمرار بالزواج وتقبل بعضهما البعض أما لا، موضحًا أنه لو طلب الخاطب شبكته من أهل المخطوبة يجب إعطاءه إياها بالتراضي ودون غضب.

مبرر أخذ الشبكة في حالة فسخ الخطبة

وأضاف «عبدالسميع»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» عبر قناة الناس، أن أهل العروسة يبررون مسألة أخذ الشبكة في حالة فسخ الخطبة بفكرة أنهم من قاموا بحفل الخطبة وتكفلوا بكل المصروفات الخاصة به، موجها حديثه لأهل العروسة: «أنتم كلفتوا عشان تفرحوا بنتكم مش عشان تاخدوا فلوسها من العريس».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.