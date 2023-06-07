«الإفتاء» توضح عبر قناة الناس الفرق بين الأضحية والنذر: أحدهما لا يجوز الأكل منه

نذرت لله تعالى في حال شفاء ابنتها ستذبح، فهل يجوز لها الجمع بين النذر والأضحية وما ثوابها؟ ..سؤال وجهته متصلة للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وذلك خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس».

وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: «إنتي نذرتي إنك هتدبحي يبقى لا يجوز لك المشاركة في بقرة، كده يبقى خروف أقله، وده للنذر يبقى هتأخد ثواب النذر ولا يجوز الأكل منه ولازم يتوزع كله على الفقراء والمساكين».

وأضاف: «لا يجوز الخلط بين الأضحية والنذر، ده أمر مختلف عن بعضه، النذر لا يجوز الأكل منه لأنه كله للفقراء والمساكين، أما الأضحية فيجوز الأكل منها».

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