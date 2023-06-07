نصائح لتوفير باقة الإنترنت المنزلي.. «هتشحن مرة واحدة في الشهر»

تعد فاتورة الإنترنت المنزلي من أكثر الالتزامات الشهرية التي يحرص الكثير من المستخدمين على دفعها فور نفادها مباشرة، إذ أن الإنترنت أصبح من أساسيات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها، بعد أن أصبح العمل والتعليم يعتمد عليه بنسبة كبيرة على مدار السنوات القليلة الماضية.

ويعاني مستخدمي الإنترنت المنزلي من نفاد باقة الإنترنت، وبالتالي يدفعون أكثر من فاتورة في نفس الشهر، ونستعرض في السطور التالية نصائح للحفاظ على الباقة، وبالتالي تشحن باقة النت مرة واحدة في الشهر، وفق خدمة عملاء المصرية للاتصالات، وهي كالتالي:

خطوات تساعد على توفير الإنترنت وشحن الباقة مرة واحدة في الشهر

1- إخفاء اسم الشبكة: يساعد إخفاء اسم شبكة الواي فاي الخاصة بالمستخدم على الحد من سرقة باقة النت، إذ يلجأ الكثيرين إلى استخدام تطبيقات سرقة كلمة السر الخاصة بشبكات الإنترنت، حتى يستطيع صاحبها إمكانية توصيلها بالأجهزة التي يرغب بها فقط.

2- خفض سرعة الباقة: من الممكن أن يلجأ المستخدم إلى خفض سرعة شبكة الإنترنت حتى لا يتم استهلاكها بأكملها في أيام قليلة، ويمكن أن يقوم المستخدم بذلك بنفسه من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

3- إغلاق تحديثات التطبيقات: لابد أن يتأكد المستخدم من إغلاق خاصية تحديث التطبيقات بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي.

4- تقليل جودة الفيديوهات: يجب أن يتأكد المستخدم من تقليل جودة الفيديوهات التي يشاهدها، حتى لا يستهلك ميجات كثيرة من باقة النت.