12 استخداما للموبايلات القديمة: «واي فاي» متنقل وتحويل التليفزيون إلى «سمارت»

كشف المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، عن وجود 6 مليار نفاية إليكترونية عبارة عن موبايلات تنتهي صلاحيتها خلال 2023، وهو ما سيلحق الضرر بالإنسان وبالطبيعة، لافتًا إلى أن معظم الأشخاص يقتنون موبايلات قديمة لم تعد تستخدم، كما أنهم لم يتمكنوا من بيعها، لافتًا إلى وجود عدة طرق للاستفادة منها بدلًا من الاحتفاظ بها في الأدراج دون جدوى.

إستخدامات متنوعة للموبايلات القديمة

وأضاف طارق في حوار مع الإعلامية اسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن الطريقة الأولى هي استخدام الموبايل القديم كجهاز لمراقبة وكبديل لكاميرات المراقبة خاصة بعد ارتفاع ثمنها، إذ يمكن مراقبة الأطفال بالمنزل عند الخروج وتركهم بمفردهم، أو مراقبة المكتب أثناء العمل، وذلك بتشغيلها لايف، كما يمكن استغلال الموبايلات القديمة كمساعد شخصي بتشغيل «جوجل هومز»، وتوجيه الأوامر صوتيًا، كتشغيل الموسيقى.

تابلت للأطفال بـ 40 جنيها

وتابع خبير أمن المعلومات أنه يمكن استخدام الموبايلات في شات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجديدة، لسؤال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسرعة والحصول على البحث بسلاسة، مثل «شات بوت»، كما يمكن استخدامه كتابلت للأطفال من خلال شراء شاشة ثمنها 40 جنيه فقط، إذ يتم وضع الموبايل أمامه ويقوم بتكبير الشاشة كالتابلت بالضبط.

وأكمل أنه يمكن استخدام الموبايل في تحويل التليفزيون إلى سمارت، من خلال تحميل التطبيقات الشهيرة للأفلام وتحميل تطبيق «سمارت سكرين ميمورينج» الذي يجعل الموبايل يقرأ التليفزيون.

وكشف عن إمكانية استخدام الموبايل كرواتر «واي فاي»، وذلك من خلال الاشتراك بباقات انترنت وتفعيل «هوت سبوت» لكل الموبايلات، إذ يعد وحدة «واي فاي»، متنقلة، فلا يوجد بالموبايل القديم أي تطبيقات وبالتالي يتم توجيه سرعات الانترنت للموبايلات الأخرى، منوهًا عن إمكانية استخدام الموبايل كـ «ماوس وكيبورد» لأي كمبيوتر أو لاب توب، عن طريق برنامج «يونيفايند ريموت»، إضافة إلى إمكانية استخدامه كوحدة صوت لتطبيقات مثل زووم وسكاي، فضلًا عن استخدامه كتليفزيون متنقل بالمطبخ وغرف النوم، كما يمكن استخدامه كواي فاي اكستندر، من خلال تقوية واي فاي الإنترنت بالمنزل لتوصيله لكافة أرجاء المنزل بنفس القوة عن طريق تطبيق «نت شير».