البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتصدر نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

توقع البنك الدولي أن يتصدر الاقتصاد المصري نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط بنسبة نمو 4% خلال السنة المالية الحالية، ليستمر تقدم مصر على دول المنطقة إلى عام 2025.

معدلات النمو الاقتصادي في مصر

وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي، فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025.

معدلات نمو الاقتصاد السعودي ومنطقة الشرق الأوسط

ويتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد السعودي 2.2% في 2023 و3.3% في 2024 و2.5% في السنة التالية، أما اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتوقع البنك أن ينمو 2.2% في 2023 و3.3 % في 2024 و3% في 2025.