أبرز محطات التعاون الاقتصادي بين مصر وأنجولا.. تبادل تجاري بـ23 مليون دولار

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا يرصد أبرز محطات علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وأنجولا، وجاء على النحو التالي:

- 14.4% ارتفاعًا في قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.

- 22.9 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2022.

الصادرات المصرية

- 20 مليون دولار قيمة الصادرات المصرية إلى أنجولا خلال 2021.

- 13.1% ارتفاعا في قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.

- 23 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2022.

- 20.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأنجولا خلال 2021.

- 385 ألف دولار قيمة الاستثمارات الأنجولية في مصر خلال 2020/2021.

- 45.4% ارتفاعًا في قيمة تحويلات المصريين العاملين بأنجولا خلال 2021/2022.

زيارة الرئيس لأنجولا

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ اليوم الثلاثاء، جولة خارجية تشمل زيارة كل من أنجولا، وزامبيا، وموزمبيق.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس السيسي في منطقة الجنوب الأفريقي، تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية.