«معلومات الوزراء»: شركة «بي دبليو سي» تفتتح مركزا للتكنولوجيا والابتكار في مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن شركة «بي دبليو سي PWC » تفتتح مركزًا للتكنولوجيا والابتكار في مصر، ما يوفر نحو 5000 فرصة عمل حتى 2025، و300 مليون دولار قيمة متوقعة لصادراته الرقمية على مدار 3 سنوات.

وأضاف المركز على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن قيمة الاستثمار في المركز 10ملايين دولار ، إضافة إلى تواجد 400 خبير تكنولوچي، موضحا أن المركز يختص بابتكار حلول رقمية في عدة مجالات كخدمات السحابة وتحليل البيانات.

وفى سياق آخر صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيوارد الأمريكية، أنه يتم دراسة توسع مجموعة ستيوارد الأمريكية في الاستثمار في مصر، بعدما تم لمسه من جدية ورؤية واضحة لدى الدولة في الإصلاح الصحي وتقدم ملحوظ لمنظومة التأمين الصحي الشامل.