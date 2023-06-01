«معلومات الوزراء»: الإفراج عن 254 ألف طن ذرة وفول صويا بقيمة 115 مليون دولار

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة ما زالت مستمرة في عمليات الإفراج الجمركي عن الأعلاف.

وأشار المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»، أنه خلال الفترة من 19 حتى 25 مايو 2023 تم الإفراج عن 254 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 115 مليون دولار، بينها 221 ألف طن من الذرة ونحو 33 ألف طن من فول الصويا.

الإفراج عن 5.2 مليون طن في 8 أشهر

وأوضح أن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 25 مايو 2023، 5.2 مليون طن بينها 3.9 ملايين طن ذرة، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف بإجمالي مبلغ 2.5 مليار دولار، وفقا لما أعلنته وزارة الزراعة.