«معلومات الوزراء»: 68%من الأمريكيين يفضلون الاستثمار في مصر

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية يعتمدون في تفضيلهم للدول من الزاوية التجارية والاستثمارية على عدة عوامل، بينها «العلاقات السياسية، الاقتصادية، الثقافية والتاريخية بين الدول المختلفة».

العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى فترة طويلة

وأشار المركز على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه بالنسبة لمصر، فإن العلاقات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تعود إلى فترة طويلة، حيث تم توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين في عام 1979، وأدت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وتتعاون الولايات المتحدة ومصر في العديد من المسائل الإقليمية والدولية، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وتعزيز السلام الإقليمي.

وجود علاقات تجارية واستثمارية قوية بين البلدين

ولفت المركز إلى وجود علاقات تجارية واستثمارية قوية بين البلدين، حيث تعد الولايات المتحدة أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، موضحا أنه في هذا الصدد قام مركز «جالوب» بإجراء استطلاع لرأي الأمريكيين، على حجم عينة بلغ 1008 أشخاص بالغين، بهدف التعرف على مدى تفضيلهم لبعض الدول.

وأشار إلى أن 68 % من الأمريكيين يفضلون جدا أو في الأغلب مصر لتأتي في المرتبة العاشرة ضمن قائمة الدول التي تم السؤال عنها ويفضلها الأمريكيون، في استحوذت كندا على نسبة (88%) وبريطانيا (86%) وفرنسا (83%) على رأس هذه القائمة.