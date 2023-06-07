أحمد المسلماني: علاقة مصر برومانيا تاريخية

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن مصر ورومانيا تجمعهما علاقات تاريخية وتعاون كبير، مشيرًا إلى أن رومانيا دولة مهمة تقع في شرق أوروبا، ومساحتها ربع مليون كيلو متر مربع، وعدد سكانها 20 مليون نسمة.

العلاقات المصرية الرومانية

وأضاف «المسلماني»، خلال حلقة برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن العلاقات المصرية الرومانية تاريخية وغير مرتبطة بالعصر الحديث فقط، إذ أن بعض المؤرخين يقولون: «حاكم رومانيا في زمن الفراعنة، جاء مصر وتأثر بعقائد المصريين القدماء».

علاقة مصر برومانيا في العصر الحديث

وتابع أن علاقة مصر برومانيا في العصر الحديث قوية للغاية، إذ أن الرئيس السيسي التقى بنظيره الروماني أكثر من مرة، فإحداهما كانت بالأمم المتحدة في نيويورك، وأخرى بمؤتمر الأمن في ميونخ، فضلا عن تبادل الزيارات بين الرئيسين، لافتا إلى أن الرئيس السيسي زار بوخاريست عام 2019، بينما جاء الرئيس الروماني لمصر مرتين؛ الأولى عام 2021، والثانية عام 2022 خلال مؤتمر قمة المناخ الذي عقد في شرم الشيخ، ويأتي ذلك فضلا عن زيارة رئيس وزراء رومانيا لمصر برفقة وفد رفيع المستوى يضم وزير الاقتصاد عام 2023.