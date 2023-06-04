«التعليم العالي» تعلن منح دراسية مقدمة من دولة رومانيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارة الابتكار والسياحة الرومانية قدمت 40 منحة دراسية للعام الجامعي 2023-2024 للحصول على درجات البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه.

منح طلاب الثانوية العامة

وأوضحت أن المنح تشمل التخصصات التالية: (الاقتصاد وإدارة الأعمال، والعلوم الزراعية، والعلوم التقنية، والنفط، والغاز)، وستغطي الرسوم الدراسية طيلة فترة الدراسة بما فيها رسوم السنة التحضيرية، مصاريف شهرية للطالب، الإقامة والسكن، في حين لا تغطي المنح السنوات التي يخفق فيها الطالب، ويجرى النظر في التخصصات الأخرى وفقا للمقاعد المتاحة فيها.

وأضاف الإعلان أن لغة الدراسة هي اللغة الرومانية، وسيخضع الطالب لدراسة اللغة الرومانية في حال عدم إتقانه لها خلال السنة التحضيرية، وأن المنح تغطي جميع البرامج الدراسية مشروط باجتياز امتحان القبول، ويشترط في الدارسين بمنحة الدكتوراه الاتفاق مع منسق علمي، واجتياز امتحان القبول.

وأفاد الإعلان بإرسال طلبات الالتحاق بالمنح والمستندات المطلوبة على الإيميل التابع للإدارة، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات ينتهي بتاريخ 30-6-2023، علمًا بأن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.