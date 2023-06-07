أحدث ظهور للفنان محمد رمضان في رومانيا.. «حالق شعره»

فاجئ الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بأحدث ظهور له، خلال رحلته إلى رومانيا، إذ شاركهم مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

أحدث ظهور للفنان محمد رمضان

وظهر الفنان محمد رمضان بعدما قام بحلاقة شعره كاملاً، وعلق رمضان قائلاً: «من مصر إلي رومانيا، ثقة في الله نجاح».

أحدث أعمال الفنان محمد رمضان

ومن ناحية أخرى يواصل محمد رمضان تصوير فيلم «ع الزيرو» بطولة بمشاركة الفنانة نيللى كري، استعدادًا لعرضه في موسم عيد الأضحى، بعد النجاح الكبير الذي حققه في رمضان 2023 من خلال مسلسل «جعفر العمدة» مع المخرج محمد سامي، بالتعاون مع عددًا من الفنانين منهم إيمان العاصي ومنة فضالي وهالة صدقي وزينة وأحمد داش ومنذر رياحنة وعدد آخر من الفنانين .

محمد رمضان وفيلم هارلي

وحقق الفنان محمد رمضان نجاحاً كبيراً من خلال فيلم عيد الفطر الذي يحمل اسم هارلي والذي بدأ عرضه بالسينما بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر الماضي، بطولة محمد رمضان، ومي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، ومي كساب، وإسماعيل فرغلي، قصة محمد سامي، تأليف محمد سمير مبروك وهند عبدالله، إخراج محمد سمير.