فتح باب التظلمات لأصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة في بورسعيد

أعلنت الغرفة التجارية ببورسعيد برئاسة محمد سعده، اليوم، فتح باب تلقي تظلمات أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوف التعامل عليها، لمدة 15 يومًا اعتبارًا من يوم الأحد 11 يونيو حتى نهاية الأحد 25 من الشهر الجاري.

وأضافت أنّه سيجرى بحث وفحص الطلبات لمدة 15 يوم عمل من 3 - 25 يوليو المقبل، وإعداد وعرض التقرير النهائي يوم 30 يوليو المقبل، أما بالنسبة لباقي التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فجارٍ استكمال المناقشات للوصول إلى آليات التنفيذ الأنسب لها.

مستندات التظلم

وأوضحت أن المستندات المطلوبة هي «طلب التظلم، وصورة بطاقة الرقم القومي، ومستخرج رسمي لسجل تجاري، وبطاقة ضريبية مميكنة أو وثيقة ضريبية مؤقتة سارية، ومستخرج رسمي للقيد العائلي للطالب لمواليد خارج بورسعيد، وفي حالة مواليد خارج بورسعيد - (أب - أم) مواليد بورسعيد - يُقدم مستخرج رسمي للقيد العائلي لوالد الطالب، وشهادة بيانات من الغرفة التجارية، وصحيفة حالة جنائية سارية لمقدم الطلب».

ويجب على مقدم الطلب إرفاق المستندات الداعمة لطلبه، وتثبت أحقيته في الطلب المقدم، وإثبات إقامته وعمله بمدينة بورسعيد لمدة 10 سنوات متصلة سابقة على تاريخ تخصيص الحصة الاستيرادية، طبقًا لقرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2007 بتعريف من هم أبناء بورسعيد.

اجتماعات مكثفة بالجهاز التنفيذي

يشار إلى أنّه عقدت اجتماعات مكثفة بمقر الجهاز التنفيذي على مدار 3 أيام متتالية، برئاسة محمد سعده، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وحضور حسن أبو طالب، أمين صندوق الغرفة، ومحمد حسنين، مستشار رئيس الغرفة، وعن الجهاز التنفيذي كل من اللواء محمد حسيني عامر، مدير عام الجهاز التنفيذي، وأحمد مختار، مساعد المدير العام للجهاز التنفيذي، وأحمد كمالو، مدير مكتب الخدمات الاستيرادية؛ لبحث آليات تنفيذ التوصيات الناتجة عن اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.