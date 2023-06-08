عاجل.. أول تحرك من بيراميدز لضم نجم منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز يرغب في تفجير كبرى المفاجآت خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه، من طرابزون سبور التركي.

وقال شبانة عبر برنامجه التليفزيوني: «بيراميدز يرغب في ضم تريزيجيه، مع رغبة طرابزون في بيعه مقابل 6 ملايين دولار».

شبانة: اقتراب رحيل رمضان صبحي جعل بيراميدز يتحرك لضم تريزيجيه

وأضاف: «رمضان صبحي اقترب من الرحيل عن نادي بيراميدز، ورغم التعاقد مع يوسف أسامة نبيه، لكن إدارة بيراميدز لديها رغبة في ضم تريزيجيه».

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