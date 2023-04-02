نجم منتخب مصر السابق: مبادرة «قطار الخير» أسعدت كثيرين وأعادت إعمار عدد من البيوت المتهالكة

أكد جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، أن تنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، دورة رياضية هى الأولى، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة منذ أكثر من 12 عاماً، وتكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم فى مكافحة الإرهاب، واحتفالاً بذكرى انتصار العاشر من رمضان، يعكس مدى اهتمام أبناء الشعب المصرى بسيناء والمكانة التاريخية التى تحتلها فى قلوبهم.. وإلى نص الحوار:

ما تعليقك على تنظيم دورة رياضية فى سيناء بحضور عدد من الشخصيات الرياضية؟

- تنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية بسيناء، دورة رياضية هى الأولى، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والعامة منذ أكثر من 12 عاماً، وتكريم عدد من أسر الشهداء تقديراً لبطولاتهم وتضحياتهم فى مكافحة الإرهاب، واحتفالاً بذكرى انتصار العاشر من رمضان، يعكس مدى اهتمام أبناء الشعب المصرى بسيناء والمكانة التاريخية التى تحتلها فى قلوبهم.

جمال عبدالحميد: سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة في عهد السيسي وسنعمل على اكتشاف المواهب الرياضية

كيف لاحظت تجاوب وردود فعل المواطنين بعد وصول «قطار الخير»؟

- لاحظت فى عيون أهالى سيناء أن مبادرة «قطار الخير» أسعدت كثيرين بما قدمته، ومن بينها إعادة إعمار عدد من البيوت المتهالكة، وفرشها، إضافة لخدمات التمكين الاقتصادى.

ونجح قطار الخير فى الوصول إلى وسط سيناء بقافلة متكاملة تضم توزيع ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً، إضافة لقافلة طبية متكاملة، بما يؤكد على أن مصر بخير، والشعب مترابط بشكل كبير.

ماذا تقول لمجلس القبائل والعائلات المصرية فى سيناء؟

- أتوجه بالشكر إلى مجلس القبائل والعائلات المصرية فى سيناء على الدور الجبار المبذول منهم من أجل توحيد الصفوف.

كيف ترى الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان؟

- ذكرى العاشر من رمضان تعد إنجازاً وطنياً وبطولياً ورمزاً للفخر والاعتزاز برجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتى خاض فيها الجيش المصرى أكبر ملحمة انتصارات حربية وكتبوا أنصع الصفحات فى التاريخ.

ما تقييمك للاهتمام بسيناء فى عهد الرئيس السيسى؟

- ما يحدث فى سيناء، منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المهمة، يؤكد على أن العمل أفعال وليس أقوالاً، وبالفعل فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعدما أعطى إشارة البدء لتنمية شاملة فى سيناء بعد القضاء على الإرهاب الأسود، اختلفت سيناء تماماً، وبجهود الرئيس تشهد الأمور فى سيناء تنمية شاملة، وتدشين طرق جديدة ومحطات كهرباء وتأسيس شركات لأبناء سيناء، وخلق فرص عمل للشباب، كما أن أبناء الشهداء أول من يستفيد من التنمية الشاملة فى سيناء.

وبصراحة شديدة وعلى مر العصور المواطن السيناوى لم يجد رئيساً يهتم به مثل الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومش المواطن السيناوى بس، المحافظات الحدودية عامة، وبالفعل شاهدنا التطوير فى كل مكان والأمور تتغير بطريقة سريعة بفضل تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس.

من خلال شهادتك، هل نجحت هذه الجهود فى إعادة الحياة لطبيعتها بسيناء؟

- طبعاً، الحياة عادت إلى طبيعتها، وأصبحت آمنة ومستقرة بفضل جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير وتنمية سيناء، بدأت فى تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى للنهوض بسيناء ودعم المواطن السيناوى، ووضع سيناء على خريطة التنمية الشاملة الحقيقية والمستدامة، فلأول مرة تضع الدولة استراتيجية للتنمية الشاملة لسيناء، وتواصل جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذى.

ما يحدث في سيناء يؤكد أن مصر بخير والدولة تبذل جهوداً لتمكين الأهالي اقتصاديا

وتنمية وتعمير سيناء، من أهم الملفات التى وجه بها الرئيس السيسى ووضعها على رأس أولويات خطة التطوير والتى تهدف لتحقيق النمو الشامل المستدام بكافة أرجاء الجمهورية، وشبه جزيرة سيناء، التى تشهد حالة تطور فريدة من نوعها وذلك من خلال إطلاق العديد من المشروعات التنموية بها سواء كانت استثمارية أو عمرانية، وذلك بخلاف الجهود التى تم بذلها فى حماية هذه الأراضى وتطهيرها من كافة أشكال الإرهاب.

فى رأيك، ما أهم مكاسب هذه الجهود الكبيرة؟

- أهم فوائد تطوير هذه المنطقة هى جذب الاستثمارات لها، علاوة على المساهمة فى فض التكدس السكانى بالعاصمة والمحافظات الأكثر ازدحاماً بالسكان ومن ثم الانتقال للعيش فيها، إضافة إلى تحسين جودة الحياة لأبناء وأهالى سيناء من خدمات وفرص عمل وغيرها، كما أن تطوير شبكة الطرق المؤدية لسيناء وتمهيدها، يعمل على سهولة الوصول إليها دون عناء، ما يدعم انتعاش السياحة بالمنطقة.

المستوى الرياضي

سيناء تستحق أكثر من ذلك بكثير على المستوى الرياضى، الرياضة انتشرت وتطورت بشكل كبير بمدنها فى السنوات الأخيرة وشاهدنا افتتاحات للعديد من مراكز الشباب وممارسة كل الأنشطة، ما يؤكد على أن مصر لكل المصريين وسيناء فى قلوبنا جميعاً. ولكن ما زلنا فى حاجة إلى دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية من أبناء سيناء بصورة أكبر وأوسع.