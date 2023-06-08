أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة شاب بالموسكي  

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في أحد شوارع منطقة الموسكي، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وسحب عينات وإرسالها الي المعمل الكيميائي بالمصلحة لتحليلها وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وهل تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لبيان إذا كانت الوفاة حدثت في مكان العثور على الجثة أم أنها حدثت في مكان آخر وتم نقل الجثة إلى مكان العثور عليها.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقي مأمور قسم شرطة الموسكي بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد.خ.ع»، 25 عاما، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وعثر على متعلقاته الشخصية وهاتفة المحمول وبطاقة الرقم القومي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.