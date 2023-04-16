اعترافات لصوص الموسكي: «بنستغل الزحمة عشان نسرق اللي نقدر عليه»

«فكرنا نستغل فترة الأعياد والزحمة وننزل على منطقة الموسكي لأنها هتبقى فرصة كويسة نسرق اللي نقدر عليه».. بهذه الكلمات بدأت السيدتين المتهمتين بسرقة المواطنين بمنطقة الموسكي في القاهرة، اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليهما.

طريقة سرقة المواطنين

وكشفت إحدى السيدتين، عن طريقة سرقة المواطنين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما، قائلة: «بننزل على الموسكي في الأعياد والمناسبات، وبندخل على الأماكن والشوارع الزحمة، وواحدة بتقرب من الشخص اللي هنسرقه والتانية بتراقب الدنيا عشان لو اتكشفت تلحقني».

وأضافت المتهمة أثناء جلسة التحقيق: «كررنا نفس طريق السرقة أكتر من مرة في الموسكي لحد ما اتقبض علينا في آخر مرة»، موضحة أنّهما كان يسرقان أموال أو محفظة أو موبايل.

القبض على المتهمتين

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أول أمس الجمعة، القبض على المتهمتين بسرقة المواطنين في الموسكي بالقاهرة، واتضح من خلال التحريات أنّهما مقيمتين في منطقة المرج، وتم التحفظ على المسروقات المضبوطة بحيازتهما، وأُحيلا إلى النيابة العامة، التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية

يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنّ حسب نص المادتين رقمي 317 و318 من قانون العقوبات، فإنّ العقوبة القانونية سوف تصل إلى الحبس، وهذا في حال إن لم تقترن جريمة السرقة بظروف مشددة أخرى.