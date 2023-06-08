بايدن ورئيس وزراء كندا يبحثان التعاون للسيطرة على حرائق الغابات

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيًا، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، سبل التعاون المستمر؛ للسيطرة على حرائق الغابات ومعالجة التداعيات الصحية لحرائق الغابات المدمرة والتاريخية المشتعلة في كندا على المجتمعات الكندية والأمريكية، بعدما تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة دخان سام بكثافة في كندا، بعد نشوب حريق على ضفاف بحيرة أونتاريو.

تعاون أمريكي كندي للسيطرة على حرائق الغابات في كندا

وذكر البيت الأبيض في بيان، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم، أنّ بايدن عرض تقديم المزيد من الدعم؛ للسيطرة على حرائق الغابات المدمرة المشتعلة في كندا.

كما وجّه الرئيس الأمريكي فريقه لنشر جميع أصول مكافحة الحرائق الفيدرالية المتاحة، التي يمكن أن تساعد بسرعة في إخماد الحرائق، التي تؤثر على المجتمعات الكندية والأمريكية.

وبحسب بيان البيت الأبيض، نشرت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 600 من رجال الإطفاء وموظفي الدعم الأمريكيين وأصول مكافحة الحرائق الأخرى؛ للسيطرة على الحرائق.

واتفق بايدن وترودو على البقاء على اتصال وثيق بشأن الاحتياجات الناشئة.

حرائق غابات كندا

وتشهد كندا واحدة من أسوأ بدايات موسم حرائق الغابات، بعد أن خسرت حتى الآن أكثر من 6.7 مليون فدان، واُجبر نحو 14 ألف شخص على إجلاء منازلهم ومناطقهم.