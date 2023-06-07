دخان الحرائق في كندا يتسبب بانعدام الرؤية وتعطل للطيران في نيويورك

أعلن سلطات الطيران المدني في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل قليل، توقف جزئي لحركة الطيران في أجواء نيويورك، بسبب انتشار الدخان المنبعث من حرائق واسعة في كندا، بحسب ما أوردت قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الأربعاء.

أوقات عصيبة على كندا

وأجلت السلطات الكندية نحو عشرة آلاف شخص، من سكان مدينة كيبك في كندا، منذ يوم الجمعة الماضي، نتيجة الحرائق المستمرة في البلاد، والتي توصف بأنها الأسوأ في تاريخ البلاد، خاصةً في منطقة كيبيك.

مخاطر حرائق الغابات

وأعلن رئيس بلدية كيبيك حالة الطوارئ بالمدينة، حيث أدت المخاطر من اندلاع حرائق غابات إلى إصدار أوامر بإخلاء المنطقة.