جيل بايدن تصل المغرب ضمن جولتها بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ضمن جولتها المستمرة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وصلت السيدة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المغرب اليوم الأحد، بعد ساعات من انتهاء زيارتها لجمهورية مصر العربية.

جيل بايدن تزور المغرب ضمن جولة شرق أوسطية

وبحسب صحيفة «هسيربيس» المغربية، فإن جيل بايدن وصلت إلى المغرب بعد زيارتها مصر والأردن، حيث حضرت في عمان حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وعروسه الأميرة رجوة الحسين، يوم الخميس الماضي، الموافق الأول من يونيو الجاري.

من يرافق جيل بايدن في زيارتها للمغرب؟

وعند وصول السيدة الأمريكية الأولى إلى المغرب، كان في استقبالها في مطار مراكش المنارة، الأميرة للا حسناء، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية، بونيت تالوار، وعقيلته، وأيضا القنصل العام للولايات المتحدة بالدار البيضاء، لورانس راندولف، وترافق جيل بايدن في الزيارة ابنتها أشلي بايدن، وشقيقتها بوبي جاكوبس.

قبل زيارة جيل بايدن للمغرب.. زيارة لمصر ولقاء الرئيس وزوجته

وقبل وصول جيل بايدن إلى المغرب، زارت مصر والتقت الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، وحرصت على زيارة الأهرامات والحصول على صور تذكارية هناك، وأكدت أنها استمتعت بزيارة جمهورية مصر العربية، ووجدتها أجمل مما كانت تتوقع.