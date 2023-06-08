«المالية» تستقبل وفدا من «اليابان للتبغ» لمناقشة سبل ضخ مزيد من الاستثمارات

استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، وفدا رفيع المستوى من شركة اليابان الدولية للتبغ برئاسة «شيمايوشي كوجي»، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، برفقة السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بالقاهرة.

وشارك في اللقاء من وزارة المالية المصرية قيادات الوزارة، ومن جانب شركة اليابان الدولية للتبغ، أكيل بهاردوج المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وأنتوني سميث المدير العام لشركة اليابان الدولية للتبغ في مصر، وكينسوكي واتانابي مدير شؤون العلاقات اليابانية، وماريانا مجدي رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية، والسكرتيران الأول والثاني بسفارة اليابان.

سبل تطوير استثمارات الشركة في السوق المصرية

وتم خلال اللقاء التطرق إلى سبل تطوير استثمارات الشركة في السوق المصرية، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، والحرص على التواصل المستمر مع المستثمرين الجادين والاستماع لمقترحاتهم وآرائهم، وهو ما يندرج ضمن جهود الحكومة المصرية لتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، في إطار مناخ تنافسي ومشجع لتدفق الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمشتركة.

الشركة لديها استراتيجية تستهدف تعزيز تواجدها

وأعرب نائب الرئيس التنفيذي للشركة «شيمايوشي كوجي»، عن سعادته بالنجاحات الكبيرة التي حققتها شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) في مصر، مؤكداً أن الشركة لديها استراتيجية تستهدف تعزيز تواجدها وتنمية أعمالها بالسوق المصري، الذي يعد من الأسواق الواعدة ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل وعلى المستوى العالمي أيضاَ، موضحاً أن هذا التوجه يبرهن على ثقة الشركة في المناخ الاستثماري الذي تحرص الحكومة المصرية على تهيئته للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأضاف أن الشركة في إطار اهتمامها بضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق المزيد من النجاحات في الأسواق المصرية، حريصة في ذات الوقت على تقديم أعلى مستويات الجودة من منتجاتها للمستهلك المصري.

الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها

وخلال اللقاء استعرض وفد الشركة الإنجازات البارزة التي تم تحقيقها خلال السنوات الأخيرة على مستوى أعمال الشركة في السوق المصرية، والتي أثمرت عن نتائج إيجابية وبارزة فيما يتعلق بمجالي التجارة والاستثمار، ومن ضمنها تصدير منتجات بقيمة مليار دولار أمريكي خلال العقد الأخير، وضخ استثمارات رأسمالية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، هذا بجانب توظيف أكثر من ألف شخص بالشركة سواء من خلال العمالة المباشرة أو غير المباشرة، ما يعكس التزام الشركة بتوفير فرص العمل على المستوى الوطني فضلاً عن سعيها للارتقاء بطاقاتها الانتاجية البشرية من كافة الجوانب.

وتجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) تعد من الشركات الرائدة عالمياً في قطاع تصنيع منتجات التبغ، وتمتلك الحكومة اليابانية 33% من أسهمها مما يجعلها أكبر مساهم فيها، وتأسست الشركة عام 1985، ولديها تواجد في أكثر من 130 دولة من خلال أكثر من 400 مكتب، يعمل بها 55,000 موظف، بالإضافة إلى 39 مصنعًا و8 مراكز للبحث والتطوير.

وبدأت الشركة استثماراتها في السوق المصرية منذ عام 2013 والذي أصبح ضمن أولويات أعمالها، ووصل حجم إنتاج الشركة من السجائر في هذا السوق إلى 2 مليار سيجارة سنوياً، ومن أبرز المنتجات الشهيرة للشركة سجائر وينستون، وكاميل، وجولد كوست، ومعسل النخلة.

ومن ضمن ثمار نشاط الشركة في مصر مساهمتها بسداد ما يقرب من 8,3 مليار جنيه كضرائب خلال الفترة من 1 يناير 2014 إلى 30 ديسمبر 2022، وإبرام اتفاقية تصنيع بين شركة اليابان الدولية للتبغ والشركة الشرقية للدخان منذ عام 2014 بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار.