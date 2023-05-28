وزير المالية أمام البرلمان: لم نفرض ضرائب على المسرح أو السينما

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أنه لم يفرض أي ضرائب أو رسوم على المسرح أو السينما، لكن يوجد على الأفلام الأجنبية فقط، كما أن المهرجانات الكبرى مثل مهرجان الفاخرة السينمائي ومهرجان القلعة معفاة من الضرائب، وكذلك حفلات الموسيقي العربية، إذ تعفى بقرار من رئيس الوزراء حيث يعطي القانون لرئيس الوزراء حق الإعفاء.

وأشار وزيرالمالية إلى أنه لم يفرض أي رسم أو ضريبة على البن المستورد غير المحمص الذي يعالج في مصر، ويستخدم في المقاهي أما البن المحمص هو الخاضع للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها.

توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة الدائم نحو استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يتسق مع توجه الدولة للإسهام في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة في جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدي إلى زيادة موارد الخزانة العامة.